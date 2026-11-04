В США ретейлер мебели и товаров для дома Wayfair в третьем квартале увеличил общую выручку на 9,7% в годовом выражении — до $3,42 млрд. Компания также зафиксировала чистую прибыль в размере $62 млн, или 45 центов на акцию, против убытка $99 млн, или 76 центов на акцию, годом ранее, сообщает CNBC.

Отчётный период завершился 30 сентября. Wayfair заявила, что это был её самый сильный квартал по темпам роста продаж со времени пандемии.

Результаты превзошли ожидания

Скорректированная прибыль Wayfair на акцию составила 93 цента при ожидаемых аналитиками 79 центах, согласно опросу LSEG. Выручка также превысила консенсус-прогноз: аналитики ожидали $3,38 млрд.

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Выручка компании в США выросла на 11,4% — примерно до $3 млрд. В то же время международная чистая выручка сократилась на 2,3% в годовом выражении, до $380 млн.

Рост клиентской базы

Число активных клиентов Wayfair увеличилось на 4,7% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года и достигло 22,2 млн. Количество доставленных заказов выросло на 12,2% — примерно до 11 млн.

Финансовый директор компании Кейт Гулливер связала эту динамику с наращиванием Wayfair доли рынка на вялом рынке жилья. По её словам, привлекать покупателей помогают лояльность клиентов, открытие новых магазинов, премиальное мебельное направление и акцент на ценовой доступности товаров. Перед праздничным сезоном компания планирует сохранять промоактивность на уровне, близком к прошлогоднему.

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