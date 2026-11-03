Акции Shopify упали на 9% после квартального отчёта — CNBC

Акции платформы электронной коммерции Shopify во вторник в начале торгов упали на 9% после публикации квартального отчёта. Как сообщает CNBC, компания превзошла ожидания по скорректированной прибыли, однако её выручка, валовая стоимость проданных через платформу товаров и показатели подписок оказались ниже прогнозов аналитиков.

Финансовые показатели

Скорректированная прибыль Shopify за третий квартал составила 49 центов на акцию против ожидаемых LSEG 46 центов. При этом квартальная выручка достигла $3,74 млрд, что немного ниже консенсус-прогноза LSEG на уровне $3,75 млрд.

Компания ожидает, что в четвёртом квартале её выручка будет расти в нижнем диапазоне 30% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные LSEG, прогнозировали рост на 32,1%.

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Продажи и подписки

Валовая стоимость товаров, проданных через Shopify, в третьем квартале составила $119,15 млрд. Это меньше оценки аналитиков StreetAccount в $120,03 млрд.

Валовая прибыль от подписок составила $661 млн против прогнозируемых StreetAccount $680,3 млн. Доход от подписок составил $836 млн, тогда как FactSet ожидал $848,1 млн. При этом валовая прибыль от услуг для продавцов и доход от этих услуг превысили прогнозы аналитиков.

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