Немецкая авиагруппа Lufthansa предупредила о двузначном повышении стоимости билетов в следующем году из-за подорожания авиационного топлива. Компания прогнозирует, что ее расходы на топливо в 2026 году достигнут 9,3 млрд евро — на 2 млрд евро больше, чем в прошлом году.

Как сообщает The Local Germany, финансовый директор Lufthansa Тилль Штрайхерт заявил, что пересмотр тарифов необходим для компенсации подорожания керосина. По его словам, расходы на топливо будут расти и в 2027 году, хотя ситуация может измениться в случае ослабления геополитической напряженности.

Хеджирование расходов на топливо

В Lufthansa отметили, что зафиксировали цены более чем на 80% объема топлива на 2026 год, что снижает зависимость компании от рыночных колебаний. На 2027 год группа уже зафиксировала цены на более чем 60% запланированных расходов на топливо.

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Рост цен на энергоносители связывают с конфликтом на Ближнем Востоке и почти полным закрытием Ормузского пролива — важного маршрута торговли нефтью и газом. Накануне о намерении повысить тарифы и сократить расходы также заявил ирландский лоукостер Ryanair.

Обновленный прогноз прибыли

Из-за более высоких расходов на топливо Lufthansa сузила прогноз основной прибыли на 2026 год до 1,7–2 млрд евро. Ранее компания ожидала показатель в пределах 1,7–2,2 млрд евро.

В то же время в июле—сентябре чистая прибыль группы выросла на 30% и составила 1,26 млрд евро, а выручка увеличилась на 9% — до 12,2 млрд евро. Спрос на премиальные перелеты в Азию и Северную Америку поддержал результаты. Грузовое подразделение Lufthansa втрое увеличило основную прибыль благодаря поставкам оборудования для центров обработки данных.

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