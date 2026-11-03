Akcje Shopify spadły o 9% po raporcie kwartalnym — CNBC

Akcje platformy e-commerce Shopify spadły we wtorek o 9% na początku sesji po publikacji raportu kwartalnego. Jak informuje CNBC, firma przekroczyła oczekiwania dotyczące skorygowanego zysku, ale jej przychody, łączna wartość towarów sprzedanych za pośrednictwem platformy oraz wskaźniki subskrypcji były niższe od prognoz analityków.

Wyniki finansowe

Skorygowany zysk Shopify za trzeci kwartał wyniósł 49 centów na akcję wobec oczekiwanych przez LSEG 46 centów. Jednocześnie kwartalne przychody osiągnęły 3,74 mld dolarów, nieznacznie poniżej konsensusowej prognozy LSEG na poziomie 3,75 mld dolarów.

Firma oczekuje, że w czwartym kwartale jej przychody będą rosły w dolnym przedziale 30% rok do roku. Analitycy ankietowani przez LSEG prognozowali wzrost o 32,1%.

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Sprzedaż i subskrypcje

Łączna wartość towarów sprzedanych za pośrednictwem Shopify w trzecim kwartale wyniosła 119,15 mld dolarów. Było to mniej niż szacunek analityków StreetAccount wynoszący 120,03 mld dolarów.

Zysk brutto z subskrypcji wyniósł 661 mln dolarów wobec prognozowanych przez StreetAccount 680,3 mln dolarów. Przychody z subskrypcji wyniosły 836 mln dolarów, podczas gdy FactSet oczekiwał 848,1 mln dolarów. Jednocześnie zysk brutto z usług dla sprzedawców oraz przychody z tych usług przekroczyły prognozy analityków.

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