Meta planuje we wtorek pozyskać od 20 mld do 25 mld dolarów poprzez emisję obligacji, aby sfinansować infrastrukturę sztucznej inteligencji, modele AI i usługi. Poinformowała o tym CNBC.

Parametry emisji

Według źródeł CNBC zaznajomionych z planami spółki około dwie trzecie papierów dłużnych ma być denominowane w dolarach amerykańskich, a pozostała jedna trzecia — w euro. Źródła poprosiły o zachowanie anonimowości, ponieważ szczegóły transakcji nie są publiczne. Ostateczna cena obligacji miała zostać ustalona we wtorek po południu.

Meta odmówiła komentarza. Bloomberg News jako pierwszy poinformował o planach spółki. W kwietniu Meta pozyskała już 25 mld dolarów poprzez sprzedaż obligacji.

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Wydatki na AI

W ubiegłym tygodniu Meta ogłosiła także plan pozyskania 95 mld dolarów na finansowanie inicjatyw związanych z AI. Z tej kwoty spółka zamierza najpierw uzyskać 35 mld dolarów poprzez gwarantowane publiczne oferty akcji, a kolejne 60 mld dolarów — w ramach programu sprzedaży akcji po bieżących cenach rynkowych.

W raporcie za trzeci kwartał, opublikowanym w ubiegłym miesiącu, spółka matka Facebooka poinformowała, że jej roczne nakłady kapitałowe wyniosą od 135 mld do 145 mld dolarów. Dolną granicę poprzedniej prognozy podniesiono o 5 mld dolarów. W ostatnim kwartale Meta odnotowała ujemne wolne przepływy pieniężne w wysokości 2,12 mld dolarów.

W piątek S&P Global Ratings zmieniła perspektywę ratingu Meta z AA- stabilnej na AA- negatywną, powołując się na niepewność związaną ze znacznymi nakładami kapitałowymi i ujemnymi wolnymi przepływami pieniężnymi. Akcje Meta wzrosły we wtorek o 2,7% po spadkach podczas 12 z poprzednich 14 sesji handlowych. Październik był dla akcji spółki najgorszym miesiącem od czterech lat.

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