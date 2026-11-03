Meta планує залучити до $25 млрд через облігації для ШІ — CNBC

Meta у вівторок планує залучити від $20 млрд до $25 млрд через розміщення облігацій для фінансування інфраструктури штучного інтелекту, ШІ-моделей і сервісів. Про це повідомляє CNBC.

Параметри розміщення

За словами співрозмовників CNBC, обізнаних із планами компанії, приблизно дві третини боргових паперів мають бути номіновані у доларах США, а решта третина — у євро. Співрозмовники попросили не називати їхніх імен, оскільки деталі угоди не є публічними. Остаточну ціну облігацій очікували визначити у вівторок у другій половині дня.

Meta відмовилася від коментарів. Bloomberg News першим повідомило про плани компанії. У квітні Meta вже залучила $25 млрд через продаж облігацій.

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Витрати на ШІ

Минулого тижня Meta також заявила про план залучити $95 млрд для фінансування ШІ-ініціатив. Із цієї суми компанія спершу має намір отримати $35 млрд через публічні пропозиції акцій з андеррайтингом, а ще $60 млрд — за програмою продажу акцій за поточними ринковими цінами.

У звіті за третій квартал, оприлюдненому минулого місяця, материнська компанія Facebook повідомила, що її річні капітальні витрати становитимуть від $135 млрд до $145 млрд. Нижню межу попереднього прогнозу підвищили на $5 млрд. За останній квартал Meta зафіксувала від’ємний вільний грошовий потік у $2,12 млрд.

У п’ятницю S&P Global Ratings змінило прогноз щодо рейтингу Meta з AA- зі стабільного на AA- з негативним, пославшись на невизначеність через значні капітальні витрати та від’ємний вільний грошовий потік. Акції Meta у вівторок зросли на 2,7% після падіння впродовж 12 із попередніх 14 торгових сесій. Жовтень став для паперів компанії найгіршим місяцем за чотири роки.

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