Firma Kellogg’s zmieniła receptury płatków śniadaniowych Rice Krispies i Coco Pops: w Rice Krispies ryż zastąpiono mąką ryżową, a Coco Pops zawierają teraz mieszankę mąki ryżowej i kukurydzianej. Producent powiązał tę decyzję ze zmieniającymi się warunkami pogodowymi, które wpłynęły na jakość i dostępność niektórych rodzajów ryżu oraz innych zbóż, podaje The Guardian.

Nowe składniki

W Kellogg’s oświadczono, że zaktualizowane receptury zostały dokładnie ocenione pod względem smaku, wyglądu i tekstury. Firma poinformowała również, że nadal monitoruje opinie konsumentów.

Według producenta oba produkty nadal nie należą do kategorii żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru. Nie zawierają sztucznych barwników, aromatów ani substancji słodzących, a poziom błonnika, witaminy D i żelaza nie zmienił się.

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Zmiany dla osób z alergiami

Do zaktualizowanych receptur dodano gluten pszenny, dlatego Rice Krispies i Coco Pops nie są już odpowiednie dla osób z alergią na pszenicę lub celiakią. Wcześniej na opakowaniach zaznaczano, że produkty mogą zawierać gluten, ponieważ były wytwarzane w zakładzie, w którym przetwarzano również inne produkty zbożowe zawierające gluten.

Pszenica będzie teraz wskazywana na liście składników jako alergen i wyróżniana pogrubioną czcionką. Na opakowaniach obu produktów umieszczono również wyraźne ostrzeżenie o zmianie receptury.

Sprzedaż Rice Krispies

Zmiana receptury następuje w obliczu spadku sprzedaży Rice Krispies. Według corocznego badania magazynu The Grocer dotyczącego najpopularniejszych produktów w 2026 roku, które ma zostać opublikowane w przyszłym miesiącu, sprzedaż produktu spadła zarówno pod względem wartości, jak i wolumenu.

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