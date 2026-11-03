Европейская комиссия одобрила приобретение китайским интернет-ретейлером JD.com немецкой Ceconomy — материнской компании сети MediaMarktSaturn. Решение принято при условии выполнения обязательств, призванных не допустить искажения конкуренции на едином рынке ЕС, сообщает Der Spiegel.

Обязательства для JD.com и Ceconomy

Еврокомиссия ранее выразила предварительные опасения, что JD.com могла получать в Китае прямую государственную поддержку, налоговые льготы и дешёвые кредиты. Регулятор проверял, не позволили ли такие возможные преимущества компании предложить более высокую цену за Ceconomy и не приведёт ли сделка к искажению конкуренции.

Чтобы устранить эти опасения, JD.com и Ceconomy обязались осуществлять операции между собой только на рыночных условиях. Это также касается средств, которые JD.com будет предоставлять будущей дочерней компании. По мнению Еврокомиссии, эти условия должны полностью и эффективно устранить риски искажения конкуренции и предотвратить перекрёстное субсидирование Ceconomy со стороны JD.com.

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Условия будут действовать десять лет

JD.com также обязалась предоставлять складские и логистические услуги другим компаниям в ЕС на тех же условиях, что и Ceconomy. Все обязательства будут действовать десять лет.

Немецкое Федеральное картельное ведомство уже согласовало сделку в сентябре 2025 года, отметив, что JD.com к тому времени имела лишь ограниченное присутствие в Германии. Ceconomy, в состав которой входит MediaMarktSaturn Retail Group, образовалась в 2017 году после выделения из Metro. JD.com сделала предложение о поглощении прошлым летом, а затем получила большинство акций Ceconomy.

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