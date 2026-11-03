Yum Brands przebiła prognozy, sprzedaż Taco Bell spadła o 4% — CNBC

Yum Brands poinformowała, że w USA sprzedaż Taco Bell w porównywalnych restauracjach spadła o 4% w trzecim kwartale fiskalnym. Na frekwencję w lokalach wpłynęło ognisko choroby przenoszonej przez żywność, powiązane z sałatą lodową serwowaną w restauracjach sieci, podaje CNBC.

Wyniki finansowe

Skorygowany zysk Yum Brands wyniósł 1,56 dolara na akcję, wobec oczekiwanych przez analityków 1,49 dolara. Przychody wzrosły o 4% do 2,05 mld dolarów, co było zgodne z prognozą. Zysk netto spółki sięgnął 1,62 mld dolarów, czyli 5,92 dolara na akcję, wobec 397 mln dolarów, czyli 1,41 dolara na akcję, rok wcześniej.

Bez uwzględnienia dochodów ze sprzedaży Pizza Hut i innych pozycji skorygowany zysk wyniósł 1,56 dolara na akcję. Po wyłączeniu Pizza Hut łączna sprzedaż Yum Brands w porównywalnych restauracjach nie zmieniła się w ciągu kwartału.

Wpływ na Taco Bell

Według spółki największy wpływ na sprzedaż Taco Bell przypadł na weekend 18 lipca. Klienci tymczasowo rzadziej odwiedzali restauracje z powodu ogniska choroby przenoszonej przez żywność, jednak później dynamika sprzedaży się poprawiła.

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Dyrektor generalny Yum Brands Chris Turner oświadczył, że od końca września Taco Bell w USA wyprzedza sektor restauracji szybkiej obsługi pod względem tempa wzrostu sprzedaży w porównywalnych lokalach. Międzynarodowy biznes Taco Bell, mniejszy niż działalność w USA, zwiększył taką sprzedaż o 5%.

Sprzedaż Pizza Hut

W trzecim kwartale Yum Brands zakończyła sprzedaż Pizza Hut. 7 sierpnia spółka sfinalizowała sprzedaż biznesu sieci w Chinach kontynentalnych firmie Yum China, a 1 września sprzedała pozostałą część Pizza Hut firmie LongRange Capital. Wyniki Yum Brands za kwartał uwzględniają wyniki Pizza Hut do tych dat.

Sprzedaż KFC w porównywalnych restauracjach wzrosła o 1% dzięki Chinom i Europie. Jednocześnie w USA, trzecim co do wielkości rynku sieci, sprzedaż systemowa KFC spadła o 6%.

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