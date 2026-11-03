Yum Brands业绩超预期，Taco Bell销售额下降4%——CNBC

Yum Brands表示，美国Taco Bell第三财季的同店销售额下降4%。据CNBC报道，与该连锁餐厅供应的冰山生菜有关的食源性疾病暴发影响了餐厅客流。

财务表现

Yum Brands调整后每股收益为1.56美元，高于分析师预期的1.49美元。营收增长4%，至20.5亿美元，符合预期。公司净利润达到16.2亿美元，即每股5.92美元，而一年前为3.97亿美元，即每股1.41美元。

不计出售Pizza Hut所得收益及其他项目，调整后每股收益为1.56美元。剔除Pizza Hut后，Yum Brands整体同店销售额在本季度没有变化。

对Taco Bell的影响

该公司表示，对Taco Bell销售额影响最大的是7月18日所在的周末。由于食源性疾病暴发，顾客一度减少到店次数，但随后销售走势有所改善。

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Yum Brands首席执行官克里斯·特纳表示，自9月底以来，美国Taco Bell的同店销售增长速度一直快于快速服务餐饮行业。规模小于美国业务的Taco Bell国际业务，此类销售额增长了5%。

出售Pizza Hut

Yum Brands在第三季度完成了对Pizza Hut的出售。8月7日，公司完成了将该连锁品牌在中国大陆的业务出售给Yum China的交易；9月1日，公司将其余Pizza Hut业务出售给LongRange Capital。Yum Brands当季业绩计入了Pizza Hut截至这些日期的表现。

受中国和欧洲市场推动，KFC同店销售额增长1%。与此同时，在美国这一该连锁品牌第三大市场，KFC系统销售额下降6%。

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