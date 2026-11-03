Yum Brands превысила прогнозы, продажи Taco Bell упали на 4% — CNBC

Yum Brands сообщила, что в США продажи Taco Bell в сопоставимых ресторанах снизились на 4% в третьем финансовом квартале. На посещаемость заведений повлияла вспышка пищевого заболевания, связанная с салатом айсберг, который подавали в ресторанах сети, сообщает CNBC.

Финансовые показатели

Скорректированная прибыль Yum Brands составила $1,56 на акцию при ожидаемых аналитиками $1,49. Выручка выросла на 4% — до $2,05 млрд, что соответствовало прогнозу. Чистая прибыль компании достигла $1,62 млрд, или $5,92 на акцию, против $397 млн, или $1,41 на акцию, годом ранее.

Без учета доходов от продажи Pizza Hut и других статей скорректированная прибыль составила $1,56 на акцию. После исключения Pizza Hut общие продажи Yum Brands в сопоставимых ресторанах не изменились в течение квартала.

Влияние на Taco Bell

По данным компании, наибольшее влияние на продажи Taco Bell пришлось на уикенд 18 июля. Посетители временно реже приходили в рестораны из-за вспышки пищевого заболевания, однако позднее динамика продаж улучшилась.

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Генеральный директор Yum Brands Крис Тернер заявил, что с конца сентября Taco Bell в США опережает сектор ресторанов быстрого обслуживания по темпам роста продаж в сопоставимых заведениях. Международный бизнес Taco Bell, меньший по размеру, чем американский, увеличил такие продажи на 5%.

Продажа Pizza Hut

В третьем квартале Yum Brands завершила продажу Pizza Hut. 7 августа компания закрыла сделку по продаже бизнеса сети в материковом Китае Yum China, а 1 сентября продала оставшуюся часть Pizza Hut компании LongRange Capital. Результаты Yum Brands за квартал учитывают показатели Pizza Hut до этих дат.

Продажи KFC в сопоставимых ресторанах выросли на 1% благодаря Китаю и Европе. В то же время в США, третьем по величине рынке сети, системные продажи KFC сократились на 6%.

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