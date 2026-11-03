Австралийская сеть универмагов David Jones пропустила срок подачи отчетности за последний финансовый год корпоративному регулятору ASIC. Компания также оказалась в центре сообщений о возможном закрытии части магазинов и проблемах в отношениях с поставщиками, сообщает ABC News.

Поддержка кредитора

Ключевой кредитор David Jones, Hilco Capital, предоставил компании дополнительные средства перед рождественским сезоном, чтобы она могла пополнить запасы товаров. Кредитор не раскрыл сумму финансирования, однако ABC News оценивает ее примерно в 10 млн долларов.

В Hilco Capital заявили, что продолжают поддерживать бизнес, и опровергли предположения об обратном. David Jones принадлежит австралийской частной инвестиционной компании Anchorage Capital Partners.

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Магазины и поставщики

Представитель Anchorage Capital Partners отказался комментировать спекуляции, но сообщил, что David Jones пересматривает сеть магазинов и обсуждает с заинтересованными сторонами меры для обеспечения финансовой жизнеспособности. Сейчас сеть насчитывает 38 магазинов по всей Австралии.

В медиа также появлялись предположения о возможном закрытии нескольких магазинов David Jones в торговых центрах Westfield. По данным ABC News, как минимум один крупный модный бренд забрал часть товаров из магазинов сети из-за опасений относительно ее способности оплачивать счета. Поставщикам ранее в этом году уже продлевали сроки оплаты за товар.

Профсоюз работников розничной торговли SDA сообщил, что связывается с сотрудниками David Jones и информирует их о правах в случае прекращения деятельности ритейлера.

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