澳大利亚百货连锁企业David Jones错过了向企业监管机构ASIC提交上一财年报告的截止日期。该公司还成为有关可能关闭部分门店以及与供应商关系出现问题的报道焦点，ABC News报道。

贷款方支持

David Jones的主要贷款方Hilco Capital在圣诞季前向该公司提供了额外资金，以便其补充商品库存。贷款方没有披露融资金额，但ABC News估计约为1000万美元。

Hilco Capital表示将继续支持该业务，并否认了相反的说法。David Jones归澳大利亚私募投资公司Anchorage Capital Partners所有。

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门店和供应商

Anchorage Capital Partners的一名代表拒绝就相关猜测置评，但表示David Jones正在审查其门店网络，并与利益相关方讨论确保财务可持续性的措施。该连锁店目前在澳大利亚各地拥有38家门店。

媒体还出现了有关可能关闭位于Westfield购物中心的数家David Jones门店的猜测。据ABC News报道，至少一个大型时尚品牌因担忧该连锁企业的偿付账单能力，已从其门店撤走部分商品。今年早些时候，供应商的货款支付期限已被延长。

零售业员工工会SDA表示，正在联系David Jones员工，并告知他们零售商停止运营时享有的权利。

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