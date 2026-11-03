Australijska sieć domów towarowych David Jones nie dotrzymała terminu złożenia sprawozdawczości za ostatni rok finansowy do regulatora korporacyjnego ASIC. Spółka znalazła się również w centrum doniesień o możliwym zamknięciu części sklepów i problemach w relacjach z dostawcami, informuje ABC News.

Wsparcie kredytodawcy

Kluczowy kredytodawca David Jones, Hilco Capital, przekazał spółce dodatkowe środki przed sezonem świątecznym, aby mogła uzupełnić zapasy towarów. Kredytodawca nie ujawnił kwoty finansowania, jednak ABC News szacuje ją na około 10 mln dolarów.

Hilco Capital oświadczył, że nadal wspiera działalność firmy, i zaprzeczył sugestiom, że jest inaczej. David Jones należy do australijskiej prywatnej firmy inwestycyjnej Anchorage Capital Partners.

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Sklepy i dostawcy

Przedstawiciel Anchorage Capital Partners odmówił komentarza na temat spekulacji, ale poinformował, że David Jones dokonuje przeglądu sieci sklepów i omawia z zainteresowanymi stronami działania mające zapewnić rentowność finansową. Sieć ma obecnie 38 sklepów w całej Australii.

W mediach pojawiały się także spekulacje o możliwym zamknięciu kilku sklepów David Jones w centrach handlowych Westfield. Według ABC News co najmniej jedna duża marka modowa wycofała część towarów ze sklepów sieci z powodu obaw o jej zdolność do regulowania rachunków. Dostawcom już wcześniej w tym roku wydłużono terminy płatności za towary.

Związek zawodowy pracowników handlu detalicznego SDA poinformował, że kontaktuje się z pracownikami David Jones i przekazuje im informacje o ich prawach na wypadek zaprzestania działalności przez detalistę.

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