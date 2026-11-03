Почти половина офисных работников США не имела очных встреч — CNBC

В США 48,8% опрошенных работников с высшим образованием заявили, что в свой последний день в офисе не имели ни одной очной встречи — ни с членами своей команды, ни с другими коллегами. Таковы результаты исследования Федерального резервного банка Нью-Йорка, о котором сообщает CNBC.

В сентябре исследователи опросили 1 835 работников с высшим образованием. Они выбрали этот месяц, поскольку после окончания лета компании обычно активнее требуют присутствия персонала в офисах, а период между Днем труда и Днем благодарения в США имеет меньшую долю удаленной работы, чем праздничные периоды.

Работа в офисе через Zoom и Slack

Компании, вводящие обязательное присутствие в офисе три, четыре или пять дней в неделю, объясняют это потребностью в сотрудничестве, производительности и наставничестве. В то же время участники исследования описывали офисные дни, которые преимущественно состоят из звонков в Zoom, переписки в Slack и незначительного количества непосредственного общения с коллегами.

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Согласно данным опроса, 70,6% работников в дни работы из офиса имели по меньшей мере одного члена команды, который не находился в офисе. Около половины респондентов не имели очных встреч, на которых все участники присутствовали лично, а более трети не участвовали ни в очных, ни в гибридных встречах.

Удаленные команды и несоблюдение требований

37% респондентов сообщили, что провели хотя бы одну виртуальную встречу, хотя все ее участники в тот день находились в одном офисе. Авторы исследования — экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка Наталия Эмануэль и профессор экономики Университета Вирджинии Эмма Харрингтон — отметили, что для многих работников поездка в офис фактически лишь меняет фон для звонков в Zoom.

Среди причин такого опыта авторы назвали распространение полностью удаленной работы, географическую рассредоточенность команд, использование цифровых инструментов, а также случаи, когда работники не соблюдают офисные требования или работодатели не контролируют их выполнение. В то же время исследовательницы не призывают компании отказаться от таких правил: по их мнению, соблюдение политики присутствия может обеспечить работникам личное общение, к которому они стремятся.

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