W USA 48,8% ankietowanych pracowników z wyższym wykształceniem oświadczyło, że podczas ostatniego dnia w biurze nie miało ani jednego spotkania na żywo — ani z członkami swojego zespołu, ani z innymi współpracownikami. Takie są wyniki badania Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, o którym informuje CNBC.

We wrześniu badacze przeprowadzili ankietę wśród 1 835 pracowników z wyższym wykształceniem. Wybrali ten miesiąc, ponieważ po zakończeniu lata firmy zazwyczaj aktywniej wymagają obecności personelu w biurach, a okres między Świętem Pracy a Świętem Dziękczynienia w USA charakteryzuje się mniejszym udziałem pracy zdalnej niż okresy świąteczne.

Praca w biurze przez Zoom i Slack

Firmy, które wprowadzają obowiązkową obecność w biurze przez trzy, cztery lub pięć dni w tygodniu, wyjaśniają to potrzebą współpracy, produktywności i mentoringu. Jednocześnie uczestnicy badania opisywali dni biurowe, które składają się głównie z rozmów przez Zoom, korespondencji w Slacku i niewielkiej liczby bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami.

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Według badania 70,6% pracowników w dniach pracy z biura miało co najmniej jednego członka zespołu, który nie był w biurze. Około połowa respondentów nie miała spotkań na żywo, na których wszyscy uczestnicy byli obecni osobiście, a ponad jedna trzecia nie uczestniczyła ani w spotkaniach na żywo, ani hybrydowych.

Zdalne zespoły i nieprzestrzeganie wymogów

37% respondentów podało, że odbyło co najmniej jedno wirtualne spotkanie, choć wszyscy jego uczestnicy tego dnia przebywali w tym samym biurze. Autorki badania — Natalia Emanuel, ekonomistka nowojorskiego Fedu, oraz Emma Harrington, profesorka ekonomii na Uniwersytecie Wirginii — zauważyły, że dla wielu pracowników dojazd do biura w praktyce jedynie zmienia tło dla rozmów przez Zoom.

Wśród przyczyn tego doświadczenia autorki wymieniły upowszechnienie w pełni zdalnej pracy, geograficzne rozproszenie zespołów, korzystanie z narzędzi cyfrowych, a także przypadki, gdy pracownicy nie przestrzegają wymogów biurowych lub pracodawcy nie kontrolują ich realizacji. Jednocześnie badaczki nie wzywają firm do rezygnacji z takich zasad: ich zdaniem przestrzeganie polityki obecności może zapewnić pracownikom osobisty kontakt, którego poszukują.

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