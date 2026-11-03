CNBC：近半数美国办公室员工没有面对面会议

在美国，48.8%的受访高等教育背景员工表示，在他们最近一次到办公室工作的当天，没有进行任何面对面会议——无论是与团队成员还是与其他同事。纽约联邦储备银行的一项研究得出了这一结果，CNBC对此进行了报道。

研究人员于9月对1,835名拥有高等教育背景的员工进行了调查。他们选择这个月份，是因为夏季结束后，公司通常会更积极地要求员工到办公室办公；而在美国，劳动节与感恩节之间的远程工作比例低于假日期间。

通过 Zoom 和 Slack 在办公室工作

要求员工每周三天、四天或五天必须到办公室工作的公司，将这一做法解释为出于协作、生产力和指导的需要。与此同时，研究参与者描述的办公室工作日主要由 Zoom 通话、Slack 消息往来以及少量与同事的直接交流组成。

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调查显示，70.6%的员工在到办公室工作的日子里，至少有一名团队成员不在办公室。约半数受访者没有参加所有参与者都亲自到场的面对面会议，超过三分之一的人既未参加面对面会议，也未参加混合会议。

远程团队与不遵守要求

37%的受访者表示，他们至少进行过一次虚拟会议，尽管当天所有参会者都在同一间办公室。研究作者——纽约联储经济学家娜塔莉亚·伊曼纽尔和弗吉尼亚大学经济学教授艾玛·哈灵顿——指出，对许多员工而言，前往办公室实际上只是改变了 Zoom 通话的背景。

作者将这种情况归因于完全远程工作的普及、团队在地理上的分散、数字工具的使用，以及员工不遵守办公室要求或雇主不监督执行情况等情形。同时，研究人员并未呼吁公司取消此类规定：在她们看来，遵守到岗政策可以为员工提供他们所寻求的面对面交流。

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