沃尔特迪士尼公司正准备裁减数千个工作岗位，并要求部分管理人员以年度成本削减20%为目标。据《日本时报》援引了解闭门讨论情况的消息人士报道。

特定部门的削减

该报消息人士称，节省开支既可通过取消岗位实现，也可通过减少其他支出实现。这些变化将不成比例地影响迪士尼的部分业务，包括主题公园、电视网络和电影制片厂。

消息人士称，迪士尼首席执行官乔什·达马罗计划将部分节省下来的资金再投资于电影和电视节目制作、技术、主题公园和邮轮业务。该公司还承诺在本财年实现调整后每股收益两位数增长。迪士尼发言人拒绝置评。

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此前的裁员

近年来，迪士尼已削减数十亿美元成本，并取消了数千个职位。裁员波及所有部门，包括ABC、皮克斯、ESPN、电影制片厂和体验业务部门。截至上一财年末，该公司在全球拥有23.1万名员工。

10月1日，《华尔街日报》报道称，迪士尼计划重组电视部门，并在法务部门和全球事务部门裁员。由于传统电视收入下降以及流媒体服务订阅用户数量增长放缓，Netflix、索尼影业娱乐、派拉蒙和华纳兄弟也在裁减员工。

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