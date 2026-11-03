Walt Disney Co. przygotowuje się do likwidacji tysięcy miejsc pracy i poprosiła część menedżerów o dążenie do 20-procentowego obniżenia rocznych kosztów. Poinformował o tym The Japan Times, powołując się na osoby zaznajomione z zamkniętymi rozmowami.

Cięcia w poszczególnych działach

Według źródeł gazety oszczędności mogą zostać osiągnięte zarówno przez likwidację miejsc pracy, jak i ograniczenie innych wydatków. Zmiany w nieproporcjonalnie dużym stopniu dotkną niektórych segmentów Disney, w tym parków rozrywki, sieci telewizyjnej i studia filmowego.

Dyrektor generalny Disney Josh D’Amaro, według rozmówców, planuje reinwestować część zaoszczędzonych środków w produkcję filmów i programów telewizyjnych, technologie, parki rozrywki oraz działalność rejsową. Firma obiecała również dwucyfrowy wzrost skorygowanego zysku na akcję w bieżącym roku finansowym. Przedstawiciel Disney odmówił komentarza.

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Poprzednie zwolnienia

Disney już w ostatnich latach ograniczał koszty o miliardy dolarów i likwidował tysiące stanowisk. Cięcia objęły wszystkie działy, w tym ABC, Pixar, ESPN, studio filmowe i segment Experiences. Pod koniec poprzedniego roku finansowego firma zatrudniała 231 tys. osób na świecie.

1 października The Wall Street Journal poinformował, że Disney planuje restrukturyzację działu telewizyjnego, a także cięcia w dziale prawnym i dziale spraw globalnych. Netflix, Sony Pictures Entertainment, Paramount i Warner Bros. również redukowały zatrudnienie w obliczu spadku przychodów z tradycyjnej telewizji i wolniejszego wzrostu liczby subskrybentów usług streamingowych.

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