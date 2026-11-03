Walt Disney Co. готовится сократить тысячи рабочих мест и попросила часть менеджеров ориентироваться на 20-процентное сокращение годовых расходов. Об этом со ссылкой на собеседников, знакомых с закрытыми обсуждениями, сообщает The Japan Times.

Сокращения в отдельных подразделениях

По словам источников издания, экономия может быть обеспечена как за счет ликвидации рабочих мест, так и за счет сокращения других расходов. Изменения непропорционально затронут отдельные направления Disney, в частности тематические парки, телевизионную сеть и киностудию.

Генеральный директор Disney Джош Д’Аморо, по словам собеседников, планирует реинвестировать часть сэкономленных средств в производство фильмов и телепрограмм, технологии, тематические парки и круизный бизнес. Компания также обещала двузначный рост скорректированной прибыли на акцию в текущем финансовом году. Представитель Disney отказался от комментариев.

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Предыдущие увольнения

Disney уже сокращала расходы на миллиарды долларов и ликвидировала тысячи должностей в последние годы. Сокращения затронули все подразделения, среди которых ABC, Pixar, ESPN, киностудия и направление Experiences. В конце прошлого финансового года в компании работала 231 тысяча человек по всему миру.

1 октября The Wall Street Journal сообщила, что Disney планирует реструктуризацию телевизионного подразделения, а также сокращения в юридическом направлении и подразделении глобальных вопросов. Netflix, Sony Pictures Entertainment, Paramount и Warner Bros. также сокращали штат на фоне снижения доходов от традиционного телевидения и более медленного роста числа подписчиков стриминговых сервисов.

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