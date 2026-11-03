Япония и Тайвань ведут переговоры о всеобъемлющем экономическом соглашении, которое стороны могут подписать до конца 2026 года. Об этом со ссылкой на двух осведомленных собеседников сообщает Taipei Times, цитируя Nikkei Asia.

Модель соглашения с Великобританией

По данным Nikkei Asia, Япония обсуждает соглашение с администрацией президента Тайваня Уильяма Лая. Оно может быть построено по образцу соглашения о расширенном торговом партнерстве, которое Великобритания и Тайвань завершили в 2023 году.

Такой формат оставляет возможность в дальнейшем заключать отдельные договоренности для конкретных регионов или отраслей. Один из собеседников Nikkei Asia заявил, что это также может снизить политическую чувствительность договоренностей и дать Токио определенную защиту от негативной реакции Пекина.

Направления проекта соглашения

Проект соглашения охватывает пять направлений: экономическую устойчивость и инновации, промышленное сотрудничество в сфере снижения риска стихийных бедствий, цифровую торговлю, упрощение торговых процедур и устойчивое развитие. Сотрудничество в сфере снижения риска стихийных бедствий, в частности, может предусматривать взаимодействие по вопросам беспилотников, преимущественно для реагирования на природные катастрофы.

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Директор программы стратегии и сдерживания аналитического центра Sasakawa Peace Foundation Кацуя Ямамото отметил, что Япония традиционно не спешила создавать более широкие экономические рамки с Тайванем. В то же время, по его словам, экономическая безопасность стала важным политическим приоритетом, а обе стороны заинтересованы в укреплении устойчивости критически важных цепочек поставок, прежде всего в передовых технологиях и полупроводниках.

Министр иностранных дел Тайваня Линь Цзя-лун заявил, что приветствовал бы такую договоренность, и назвал полезными ориентирами предыдущие модели сотрудничества Тайваня с США, Канадой и Великобританией. Офис торговых переговоров Тайваня не прокомментировал сообщение Nikkei Asia, но подчеркнул, что укрепление экономических связей с Японией является давним приоритетом правительства.

По данным офиса, в течение прошлого года стороны провели Тайваньско-японскую экономическую и торговую конференцию, обсуждения сотрудничества на рынках третьих стран, а также две встречи Тайваньско-японского комитета по экономическому партнерству. Тайвань и Япония уже подписали почти 100 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

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