Japonia i Tajwan negocjują porozumienie gospodarcze — Taipei Times

Japonia i Tajwan prowadzą negocjacje w sprawie kompleksowego porozumienia gospodarczego, które strony mogą podpisać do końca 2026 roku. Poinformował o tym Taipei Times, powołując się na Nikkei Asia i dwóch dobrze poinformowanych rozmówców.

Wzór porozumienia z Wielką Brytanią

Według Nikkei Asia Japonia omawia porozumienie z administracją prezydenta Tajwanu Williama Laia. Może ono zostać oparte na wzorze porozumienia o rozszerzonym partnerstwie handlowym, które Wielka Brytania i Tajwan sfinalizowały w 2023 roku.

Taki format pozostawia możliwość zawierania w przyszłości odrębnych porozumień dla konkretnych regionów lub sektorów. Jeden z rozmówców Nikkei Asia stwierdził, że może to również zmniejszyć polityczną wrażliwość tych ustaleń i zapewnić Tokio pewną ochronę przed negatywną reakcją Pekinu.

Obszary projektu porozumienia

Projekt porozumienia obejmuje pięć obszarów: odporność gospodarczą i innowacje, współpracę przemysłową w zakresie ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych, handel cyfrowy, ułatwienia w handlu oraz zrównoważony rozwój. Współpraca w zakresie ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych może w szczególności obejmować współdziałanie dotyczące dronów, głównie na potrzeby reagowania na katastrofy naturalne.

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Dyrektor Programu Strategii i Odstraszania w think tanku Sasakawa Peace Foundation Katsuya Yamamoto zauważył, że Japonia tradycyjnie nie spieszyła się z tworzeniem szerszych ram gospodarczych z Tajwanem. Jednocześnie, jak powiedział, bezpieczeństwo gospodarcze stało się ważnym priorytetem politycznym, a obie strony są zainteresowane wzmocnieniem odporności kluczowych łańcuchów dostaw, przede wszystkim w dziedzinie zaawansowanych technologii i półprzewodników.

Minister spraw zagranicznych Tajwanu Lin Chia-lung oświadczył, że z zadowoleniem przyjąłby takie porozumienie, i nazwał wcześniejsze modele współpracy Tajwanu ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Wielką Brytanią użytecznymi punktami odniesienia. Biuro Negocjacji Handlowych Tajwanu nie skomentowało doniesienia Nikkei Asia, ale podkreśliło, że wzmacnianie więzi gospodarczych z Japonią jest od dawna priorytetem rządu.

Według biura w ciągu minionego roku strony przeprowadziły Tajwańsko-Japońską Konferencję Gospodarczą i Handlową, rozmowy o współpracy na rynkach państw trzecich, a także dwa spotkania Tajwańsko-Japońskiego Komitetu Partnerstwa Gospodarczego. Tajwan i Japonia podpisały już niemal 100 umów i memorandum o współpracy.

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