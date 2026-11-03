日本与台湾正就经济协议进行谈判——《台北时报》

日本和台湾正在就一项全面经济协议进行谈判，双方可能在2026年底前签署该协议。据《台北时报》援引《日经亚洲》及两名知情人士报道。

以与英国达成的协议为模式

据《日经亚洲》报道，日本正与台湾总统赖清德的政府讨论该协议。该协议可能以英国和台湾于2023年完成的强化贸易伙伴关系安排为范本。

这种模式为未来就特定地区或行业达成单独安排留下了空间。一名《日经亚洲》消息人士表示，这也可能降低相关安排的政治敏感性，并使东京在一定程度上免受北京负面反应的影响。

协议草案涵盖的领域

协议草案涵盖五个领域：经济韧性与创新、减灾领域的产业合作、数字贸易、贸易便利化和可持续发展。尤其是，减灾合作可能包括在无人机方面开展协作，主要用于应对自然灾害。

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笹川和平财团智库战略与威慑项目主任山本胜也指出，日本传统上并不急于与台湾建立更广泛的经济框架。与此同时，他表示，经济安全已成为重要的政治优先事项，双方都希望增强关键供应链的韧性，尤其是在先进技术和半导体领域。

台湾外交部长林佳龙表示，他欢迎这样的安排，并称台湾此前与美国、加拿大和英国的合作模式可作为有益参考。台湾贸易谈判办公室未对《日经亚洲》的报道发表评论，但强调加强与日本的经济联系长期以来一直是政府的优先事项。

该办公室表示，在过去一年中，双方举行了台日经济贸易会议、就第三国市场合作进行了讨论，并举行了两次台日经济伙伴关系委员会会议。台湾和日本已签署近100项合作协议和备忘录。

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