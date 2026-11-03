德国汽车零部件制造商和工业供应商Schaeffler宣布了一项新的节支计划，计划在欧洲裁减3460个工作岗位，其中德国将裁减2660个。该公司还计划关闭德国境内的4家工厂，《明镜周刊》报道。

德国计划进行的裁员约占该集团在德国近3.2万名员工的9%。加上此前获批的计划，Schaeffler打算削减其在德国约18%的工作岗位。

关闭四家工厂

该公司计划关闭位于多特蒙德的工厂，该厂有430名员工；以及位于莱茵兰-普法尔茨州莫尔巴赫的工厂，该厂有160名员工。两家工厂均生产内燃机产品。

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Schaeffler还计划关闭位于柏林和美因河畔法兰克福附近施瓦尔巴赫的厂址。柏林将取消270个工作岗位。施瓦尔巴赫工厂约385名员工中的大多数计划被调往Schaeffler位于法兰克福的工厂。

重组与工资

该集团打算对黑希施塔特、埃朗根、施韦因富特、黑措根奥拉赫、比尔、纽伦堡和雷根斯堡的生产进行重组并部分缩减。此外，留下的员工在未来两年内将自愿放弃部分工资。公司表示，如果没有这种“团结贡献”，裁员规模将会更大。

Schaeffler预计，通过这些措施，自2030年起年度财务业绩将改善3亿欧元。首席执行官克劳斯·罗森费尔德估计，该节支计划的一次性成本约为4.8亿欧元。该集团将这些新决定归因于欧洲汽车业危机，这一危机需要进一步的结构性调整。

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