Немецкий производитель автокомпонентов и промышленный поставщик Schaeffler объявил о новой программе экономии, предусматривающей сокращение 3460 рабочих мест в Европе, в том числе 2660 — в Германии. Компания также планирует закрыть четыре завода в стране, сообщает Der Spiegel.

Запланированные в Германии сокращения составляют около 9% от почти 32 тысяч сотрудников концерна в стране. С учетом утвержденных ранее программ Schaeffler намерена сократить примерно 18% своих рабочих мест в Германии.

Закрытие четырех заводов

Компания планирует закрыть предприятия в Дортмунде, где работают 430 человек, и в Морбахе в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где насчитывается 160 сотрудников. Оба завода производят продукцию для двигателей внутреннего сгорания.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Schaeffler также планирует закрыть площадки в Берлине и Швальбахе недалеко от Франкфурта-на-Майне. В Берлине должны ликвидировать 270 рабочих мест. Большинство из примерно 385 сотрудников завода в Швальбахе планируют перевести на предприятие Schaeffler во Франкфурте.

Реструктуризация и зарплаты

Концерн намерен реорганизовать и частично сократить производство в Хёхштадте, Эрлангене, Швайнфурте, Херцогенаурахе, Бюле, Нюрнберге и Регенсбурге. Кроме того, оставшиеся сотрудники в течение следующих двух лет должны добровольно отказаться от части зарплаты. В компании заявили, что без такого «вклада солидарности» сокращения были бы еще масштабнее.

Schaeffler рассчитывает, что благодаря этим мерам с 2030 года годовой финансовый результат улучшится на 300 млн евро. Генеральный директор Клаус Розенфельд оценил единовременные расходы на программу экономии примерно в 480 млн евро. Концерн объяснил новые решения автомобильным кризисом в Европе, который требует дальнейших структурных изменений.

Читай нас в