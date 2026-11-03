Niemiecki producent komponentów motoryzacyjnych i dostawca dla przemysłu Schaeffler ogłosił nowy program oszczędnościowy, który przewiduje likwidację 3460 miejsc pracy w Europie, w tym 2660 w Niemczech. Firma planuje również zamknąć cztery zakłady w kraju, informuje Der Spiegel.

Planowane redukcje w Niemczech stanowią około 9% z niemal 32 tysięcy pracowników koncernu w tym kraju. Z uwzględnieniem programów zatwierdzonych wcześniej Schaeffler zamierza zlikwidować około 18% swoich miejsc pracy w Niemczech.

Zamknięcie czterech zakładów

Firma planuje zamknąć zakłady w Dortmundzie, gdzie pracuje 430 osób, oraz w Morbach w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, zatrudniający 160 pracowników. Oba zakłady produkują wyroby do silników spalinowych.

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Schaeffler planuje również zamknąć zakłady w Berlinie i Schwalbachu koło Frankfurtu nad Menem. W Berlinie ma zostać zlikwidowanych 270 miejsc pracy. Większość z około 385 pracowników zakładu w Schwalbachu ma zostać przeniesiona do zakładu Schaefflera we Frankfurcie.

Restrukturyzacja i wynagrodzenia

Koncern zamierza zreorganizować i częściowo ograniczyć produkcję w Höchstadt, Erlangen, Schweinfurcie, Herzogenaurach, Bühl, Norymberdze i Ratyzbonie. Ponadto pracownicy, którzy pozostaną, mają w ciągu najbliższych dwóch lat dobrowolnie zrezygnować z części wynagrodzenia. Firma oświadczyła, że bez takiego „wkładu solidarnościowego” redukcje byłyby jeszcze większe.

Schaeffler spodziewa się, że dzięki tym działaniom od 2030 roku roczny wynik finansowy poprawi się o 300 mln euro. Dyrektor generalny Klaus Rosenfeld oszacował jednorazowe koszty programu oszczędnościowego na około 480 mln euro. Koncern wyjaśnił nowe decyzje kryzysem motoryzacyjnym w Europie, który wymaga dalszych zmian strukturalnych.

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