11月3日，加油站的汽车用液化石油气价格上涨至每升60格里夫纳以上

截至2026年11月3日，乌克兰部分加油站连锁网络上调了燃油价格。 过去24小时内，部分地区的汽车燃气价格每升上涨了1.60格里夫纳，柴油价格上涨了50科皮克。与此同时，OKKO加油站连锁降低了汽车燃气价格。

在七家列入统计的加油站连锁中，A-95汽油的平均价格约为90.91格里夫纳/升，柴油为105.34格里夫纳/升。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新燃油价格。与前一日相比，UPG连锁的汽车燃气价格上涨了1格里夫纳/升，达到58.90格里夫纳/升。与此同时，汽油和柴油的价格保持不变。 在奥科（Okko）加油站，汽车用天然气价格每升下降30科普——降至59.60格里夫纳/升，而其他种类燃油的价格则保持不变。

在KLO加油站网络中，柴油价格上涨了50科普/升，达到106.40格里夫纳/升；而高级柴油DP+的价格也上涨了50科普/升，达到109.40格里夫纳/升。 24小时内涨幅最大的是汽车用液化石油气，上涨1.60格里夫纳/升，至60.50格里夫纳/升。汽油价格维持在原有水平。

在“BRSM-Nafta”加油站，A-95汽油每升上涨4科皮克，至87.85格里夫纳/升；柴油每升上涨42科皮克，至102.37格里夫纳/升； 汽车用液化石油气上涨1.25格里夫纳/升，至56.55格里夫纳/升。

在WOG、Socar和“乌克兰石油”加油站网络中，所有在售燃油的价格均保持不变。 具体而言，WOG的柴油价格为106.90格里夫纳/升，DP+柴油为109.90格里夫纳/升，汽车用液化石油气为59.90格里夫纳/升。 在Socar加油站，优质柴油的价格为111格里夫纳/升。

需要提醒的是，乌克兰的蔬菜、黄瓜和土豆价格均有所上涨。

乌克兰部分食品价格上涨：清单已公布。

需要指出的是，受欧洲供应短缺影响，乌克兰浆果价格持续上涨。

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