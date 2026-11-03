3 ноября автогаз на АЗС подорожал до более чем 60 гривен за литр

По состоянию на 3 ноября 2026 года некоторые сети АЗС Украины повысили цены на топливо. За сутки автогаз подорожал местами на 1,60 грн за литр, а дизельное топливо — на 50 копеек. В то же время сеть ОККО снизила стоимость автогаза.

Средняя цена бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,91 грн/л, дизельного топлива — 105,34 грн/л.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сети UPG автогаз подорожал на 1 грн/л — до 58,90 грн/л. В то же время стоимость бензина и дизельного топлива осталась неизменной. В сети «Окко» автогаз подешевел на 30 коп./л — до 59,60 грн/л, тогда как цены на другие виды топлива не изменились.

В сети KLO дизельное топливо подорожало на 50 коп./л – до 106,40 грн/л, а премиальный дизель ДП+ – на 50 коп./л, до 109,40 грн/л. Больше всего за сутки подорожал автогаз – на 1,60 грн/л, до 60,50 грн/л. Стоимость бензина осталась на прежнем уровне.

В «БРСМ-Нафти» бензин А-95 подорожал на 4 коп./л – до 87,85 грн/л, дизельное топливо – на 42 коп./л, до 102,37 грн/л, а автогаз — на 1,25 грн/л, до 56,55 грн/л.

В сетях WOG, Socar и «Укрнафта» цены на все представленные виды топлива остались неизменными. В частности, в WOG дизельное топливо стоит 106,90 грн/л, ДП+ – 109,90 грн/л, а автогаз – 59,90 грн/л. В Socar стоимость премиального дизеля составляет 111 грн/л.

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