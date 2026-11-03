3 listopada cena autogazu na stacjach benzynowych wzrosła do ponad 60 hrywien za litr

Na dzień 3 listopada 2026 r. niektóre sieci stacji benzynowych na Ukrainie podniosły ceny paliw. W ciągu doby cena autogazu wzrosła miejscami o 1,60 hrywny za litr, a oleju napędowego — o 50 kopiejek. Jednocześnie sieć OKKO obniżyła cenę autogazu.

Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego – 105,34 hrywny za litr.

Największe sieci stacji paliw na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem w sieci UPG cena gazu samochodowego wzrosła o 1 hrywnę za litr – do 58,90 hrywny za litr. Jednocześnie ceny benzyny i oleju napędowego pozostały bez zmian. W sieci Okko cena autogazu spadła o 30 kop./l – do 59,60 UAH/l, podczas gdy ceny pozostałych rodzajów paliw nie uległy zmianie.

W sieci KLO olej napędowy podrożał o 50 kop./l – do 106,40 gr./l, a olej napędowy klasy premium DP+ – o 50 kop./l, do 109,40 gr./l. Największy wzrost ceny w ciągu doby odnotowano w przypadku autogazu – o 1,60 hrywny za litr, do 60,50 hrywny za litr. Cena benzyny pozostała na poprzednim poziomie.

W sieci „BRSM-Nafta” cena benzyny A-95 wzrosła o 4 kop./l – do 87,85 UAH/l, oleju napędowego – o 42 kop./l, do 102,37 UAH/l, a autogaz – o 1,25 UAH/l, do 56,55 UAH/l.

W sieciach WOG, Socar i „Ukrnafta” ceny wszystkich oferowanych rodzajów paliw pozostały bez zmian. W szczególności w sieci WOG olej napędowy kosztuje 106,90 UAH/l, DP+ – 109,90 UAH/l, a autogaz – 59,90 UAH/l. W sieci Socar cena oleju napędowego klasy premium wynosi 111 hrywien za litr.

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