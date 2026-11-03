Firma inwestycyjna Brookfield planuje wspólnie z firmą energetyczną Drax Group i platformą Radiant rozwijać centrum danych dla sztucznej inteligencji na terenie elektrowni Drax w North Yorkshire w Wielkiej Brytanii. Według CNBC, łączne inwestycje w projekt, w tym w półprzewodniki, mogą przekroczyć 20 mld funtów, czyli 26,8 mld dolarów.

Umowa z Drax i Radiant

Drax Group poinformowała o podpisaniu umowy z Brookfield i należącą do niej platformą neocloud Radiant dotyczącej wspólnego rozwoju centrum danych AI na terenie Drax Power Station. Po ogłoszeniu akcje Drax, notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wzrosły o 8,2% podczas porannego handlu.

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Etapy realizacji

Na początkowym etapie uczestnicy projektu oczekują oddania do użytku do 100 MW mocy w pierwszym kwartale 2028 roku. Kolejne 500 MW mocy planują uruchomić w okresie od 2028 do 2031 roku.

Następnie Brookfield dąży do zapewnienia na terenie obiektu mocy przekraczającej 1 GW, jednak nie podano konkretnej daty. Początkowe inwestycje w ramach pierwszej fazy, według szacunków Brookfield, wyniosą 2,5 mld funtów.

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