Инвестиционная компания Brookfield планирует совместно с энергетической компанией Drax Group и платформой Radiant развивать центр обработки данных для искусственного интеллекта на территории электростанции Drax в Северном Йоркшире, Великобритания. По данным CNBC, совокупные инвестиции в проект, в том числе в полупроводники, могут превысить 20 млрд фунтов стерлингов, или $26,8 млрд.

Соглашение с Drax и Radiant

Drax Group сообщила о подписании соглашения с Brookfield и ее платформой neocloud Radiant о совместном развитии ИИ-центра обработки данных на территории Drax Power Station. После объявления акции Drax, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже, выросли на 8,2% в ходе утренних торгов.

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Этапы реализации

На начальном этапе участники проекта рассчитывают ввести в эксплуатацию до 100 МВт мощностей в первом квартале 2028 года. Еще 500 МВт мощностей планируют запустить в период с 2028 по 2031 год.

В дальнейшем Brookfield стремится обеспечить на площадке мощность более 1 ГВт, однако конкретную дату для этого не назвали. Первоначальные инвестиции в рамках первой фазы, по оценке Brookfield, составят 2,5 млрд фунтов стерлингов.

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