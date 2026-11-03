Zalando uruchomiło agenta AI do zakupów — Channel NewsAsia

Niemiecki internetowy detalista Zalando poinformował o uruchomieniu swojego pierwszego agenta AI do zakupów oraz platformy Zalando Extended. Ma ona umożliwić kupowanie za pośrednictwem aplikacji firmy produktów z innych sklepów internetowych z pomocą agentów AI. Jak informuje Channel NewsAsia, projekt pilotażowy zostanie przeprowadzony we współpracy ze sprzedawcą artykułów gospodarstwa domowego Westwing.

Platforma zakupów u partnerów

Uruchomienie następuje w związku z rozwojem tak zwanego handlu agentowego. W tym modelu autonomiczne systemy sztucznej inteligencji mogą realizować pełny cykl zakupu produktów — od porównywania cen u różnych sprzedawców po płatność — w imieniu kupującego.

Detaliści coraz aktywniej wdrażają narzędzia sztucznej inteligencji, ponieważ kupujący coraz częściej wykorzystują je do porównywania cen, sprawdzania dostępności produktów i uzyskiwania rekomendacji. Zalando sprzedaje odzież, obuwie i akcesoria tysięcy marek, w tym Nike, Hugo Boss i Coach.

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Wyniki za trzeci kwartał

Firma poinformowała, że jej przychody w trzecim kwartale wzrosły o 5,1% rok do roku, do 3,17 mld euro. Było to więcej niż 3,15 mld euro oczekiwane przez analityków ankietowanych przez LSEG. Wartość brutto sprzedanych towarów, odzwierciedlająca wartość wszystkich sprzedanych produktów, wzrosła o 7,5%, do 4,54 mld euro.

Jednocześnie marża brutto Zalando wyniosła 38,7%, co okazało się wynikiem niższym od oczekiwań rynkowych. Analitycy Jefferies i JPMorgan częściowo powiązali ten rezultat z inwestycjami firmy. Akcje Zalando spadły o 5% na początku sesji.

Dyrektorka finansowa Zalando Anna Dimitrova oświadczyła, że przejście firmy na model platformowy przyspiesza: działalność partnerska i segment reklamowy rosną w dwucyfrowym tempie, a przychody w segmencie B2B wzrosły o prawie 28%.

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