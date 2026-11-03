Zalando запустила ИИ-агента для покупок — Channel NewsAsia

Немецкий онлайн-ритейлер Zalando сообщил о запуске своего первого ИИ-агента для покупок и платформы Zalando Extended. Она должна позволить приобретать через приложение компании товары из других интернет-магазинов с помощью ИИ-агентов. Как сообщает Channel NewsAsia, пилотный проект проведут в сотрудничестве с ритейлером товаров для дома Westwing.

Платформа для покупок у партнеров

Запуск происходит на фоне развития так называемой агентской коммерции. В этой модели автономные системы искусственного интеллекта могут выполнять полный цикл покупки товаров — от сравнения цен у разных продавцов до оплаты — от имени покупателя.

Ритейлеры активнее внедряют инструменты искусственного интеллекта, поскольку покупатели все чаще используют их для сравнения цен, проверки наличия товаров и получения рекомендаций. Zalando продает одежду, обувь и аксессуары тысяч брендов, среди которых Nike, Hugo Boss и Coach.

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Показатели за третий квартал

Компания сообщила, что ее выручка в третьем квартале выросла на 5,1% в годовом выражении — до 3,17 млрд евро. Это выше 3,15 млрд евро, которые ожидали аналитики, опрошенные LSEG. Валовой объем проданных товаров, отражающий стоимость всех реализованных товаров, вырос на 7,5% — до 4,54 млрд евро.

В то же время валовая маржа Zalando составила 38,7%, что оказалось ниже рыночных ожиданий. Аналитики Jefferies и JPMorgan частично связали этот результат с инвестициями компании. Акции Zalando в начале торгов упали на 5%.

Финансовый директор Zalando Анна Димитрова заявила, что переход компании к платформенной модели ускоряется: партнерский бизнес и рекламное направление растут двузначными темпами, а выручка в сегменте B2B увеличилась почти на 28%.

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