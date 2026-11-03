Zalando推出购物AI代理——Channel NewsAsia

德国在线零售商Zalando宣布推出其首个购物AI代理和Zalando Extended平台。该平台将使用户能够通过该公司的应用程序，借助AI代理购买其他在线商店的商品。正如Channel NewsAsia报道，该试点项目将与家居用品零售商Westwing合作开展。

面向合作伙伴的购物平台

此次推出正值所谓代理式商业发展之际。在这一模式中，自主人工智能系统可以代表买家完成整个商品购买流程——从比较不同卖家的价格到付款。

零售商正更积极地引入人工智能工具，因为购物者越来越常使用这些工具比较价格、检查商品库存并获取推荐。Zalando销售数千个品牌的服装、鞋类和配饰，其中包括Nike、Hugo Boss和Coach。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

第三季度业绩

该公司表示，其第三季度营收同比增长5.1%，至31.7亿欧元。这高于LSEG调查的分析师预期的31.5亿欧元。反映所有售出商品价值的商品交易总额增长7.5%，至45.4亿欧元。

与此同时，Zalando的毛利率为38.7%，低于市场预期。Jefferies和JPMorgan的分析师部分将这一结果归因于该公司的投资。Zalando股价在开盘时下跌5%。

Zalando首席财务官安娜·迪米特洛娃表示，公司向平台模式的转型正在加速：合作伙伴业务和广告业务均以两位数速度增长，B2B业务部门的收入增长了近28%。

关注我们在