韩国电池制造商LG Energy Solution将2026年营收同比增长预期上调至35%至40%。据《韩国先驱报》报道，该公司第三季度营业利润增长25.7%，至7560亿韩元。

7月至9月，LG Energy Solution营收较上年同期增长59%，较上一季度增长27.6%，达到创纪录的9.64万亿韩元。该公司将这一结果归因于用于储能系统和电动汽车的电池出货量增加。

储能系统需求

不计入美国《通胀削减法案》规定的4169亿韩元制造业税收抵免，该公司的营业利润为3391亿韩元。首席财务官李昌实将业绩改善归因于波兰工厂更高的产能利用率、对圆柱形电池的持续需求，以及新ESS生产基地生产率的提高。

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截至9月底，该公司在储能系统领域的订单储备约为160吉瓦时。LG Energy Solution还与一家大型科技公司签署了首份直接BESS供应协议，扩大其在人工智能数据中心市场的布局。

扩大北美生产

该公司在北美投产了额外的ESS电芯生产线和集装箱式系统组装产能。LG Energy Solution计划在2027年底前将该地区的ESS产能提升至超过70吉瓦时，而今年年底计划达到的产能为超过50吉瓦时。

此次扩张包括用于棱柱形电池的新生产线。到今年年底，该公司还将完成亚利桑那州工厂的最后准备工作，该工厂是其首个北美圆柱形电池生产基地。据LG Energy Solution称，计划到2028年的大部分产能已被客户签约。

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