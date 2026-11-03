Południowokoreański producent baterii LG Energy Solution podniósł prognozę wzrostu przychodów w 2026 roku do 35–40% rok do roku. Zysk operacyjny spółki w trzecim kwartale wzrósł o 25,7%, do 756 mld wonów, informuje Korea Herald.

Od lipca do września przychody LG Energy Solution wzrosły o 59% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oraz o 27,6% względem poprzedniego kwartału, osiągając rekordowe 9,64 bln wonów. Spółka powiązała ten wynik ze wzrostem dostaw baterii do systemów magazynowania energii i pojazdów elektrycznych.

Popyt na systemy magazynowania energii

Bez uwzględnienia 416,9 mld wonów amerykańskich ulg podatkowych na produkcję przewidzianych przez ustawę o redukcji inflacji zysk operacyjny wyniósł 339,1 mld wonów. Dyrektor finansowy Lee Chang-sil wyjaśnił poprawę wyników wyższym wykorzystaniem mocy polskiego zakładu, utrzymującym się popytem na baterie cylindryczne oraz rosnącą produktywnością nowych zakładów produkcyjnych ESS.

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Pod koniec września portfel zamówień spółki w segmencie systemów magazynowania energii wynosił około 160 GWh. LG Energy Solution zawarła również pierwszą bezpośrednią umowę na dostawy BESS z dużą firmą technologiczną, rozszerzając obecność na rynku centrów danych dla sztucznej inteligencji.

Rozbudowa produkcji w Ameryce Północnej

Spółka uruchomiła w Ameryce Północnej dodatkowe linie produkcji ogniw do ESS oraz moce montażowe systemów kontenerowych. LG Energy Solution planuje zwiększyć moce produkcyjne ESS w regionie do ponad 70 GWh do końca 2027 roku, w porównaniu z ponad 50 GWh planowanymi na koniec tego roku.

Rozbudowa obejmuje nowe linie dla baterii pryzmatycznych. Do końca roku spółka ma również zakończyć finalne przygotowania zakładu w Arizonie — swojego pierwszego północnoamerykańskiego zakładu produkcyjnego baterii cylindrycznych. Według LG Energy Solution klienci zakontraktowali już większość mocy planowanych do 2028 roku.

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