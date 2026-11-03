Южнокорейский производитель аккумуляторов LG Energy Solution повысил прогноз роста выручки в 2026 году до 35–40% в годовом выражении. Операционная прибыль компании в третьем квартале выросла на 25,7% — до 756 млрд вон, сообщает Korea Herald.

С июля по сентябрь выручка LG Energy Solution увеличилась на 59% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 27,6% по сравнению с предыдущим кварталом — до рекордных 9,64 трлн вон. Компания связала результат с ростом поставок батарей для систем накопления энергии и электромобилей.

Спрос на системы накопления энергии

Без учета 416,9 млрд вон налоговых льгот США для производства, предусмотренных Законом о снижении инфляции, операционная прибыль составила 339,1 млрд вон. Финансовый директор Ли Чан Силь объяснил улучшение показателей более высокой загрузкой польского завода, устойчивым спросом на цилиндрические батареи и ростом производительности новых производственных площадок ESS.

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В конце сентября портфель заказов компании в сегменте систем накопления энергии составлял около 160 ГВт·ч. LG Energy Solution также заключила первое прямое соглашение на поставку BESS с крупной технологической компанией, расширяя присутствие на рынке центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Расширение производства в Северной Америке

Компания запустила в Северной Америке дополнительные линии по производству ячеек для ESS и мощности по сборке контейнерных систем. LG Energy Solution планирует нарастить производственные мощности ESS в регионе до более чем 70 ГВт·ч к концу 2027 года по сравнению с более чем 50 ГВт·ч, запланированными к концу этого года.

Расширение предусматривает новые линии для призматических батарей. К концу года компания также должна завершить финальную подготовку завода в Аризоне — своей первой североамериканской производственной площадки цилиндрических батарей. По данным LG Energy Solution, клиенты уже законтрактовали большую часть мощностей, запланированных до 2028 года.

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