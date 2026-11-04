ИИ-стартап Nooks, разрабатывающий инструменты для автоматизации продаж, получил обязательство на 500 млн долларов от Customer Value Fund инвестиционной компании General Catalyst. Капитал должен помочь финансировать расширение продаж и маркетинга, сообщает Channel NewsAsia.

Модель финансирования

Генеральный директор Nooks Дэн Ли пояснил, что соглашение не предусматривает покупки General Catalyst доли в компании. Вместо этого фонд будет получать часть доходности, которую поможет генерировать его капитал. Условия сделки он не раскрыл.

По словам Ли, компания рассчитывает с помощью финансирования ускорить рост и вывести на рынок новые продукты. Nooks считает, что искусственный интеллект может существенно изменить сферу продаж — после программирования, юридической работы и клиентской поддержки.

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Платформа для продаж

Nooks заявил, что до конца года планирует почти утроить ежегодный регулярный доход, однако его текущий объем не назвал. Компания сообщила о более чем 2 тыс. клиентов, среди которых Cursor, Notion, Replit, Glean и HubSpot. Чистый показатель удержания выручки составляет 135%.

Стартап также официально запустил платформу Revenue Agent Platform, которая должна выполнять задачи на всех этапах работы с клиентом — от первого контакта до продления. Партнер и соруководитель Customer Value Fund в General Catalyst Пранав Сингхви заявил, что предсказуемая модель доходов и сильная юнит-экономика являются показателями, которые фонд ищет в компаниях для Customer Value Fund.

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