Startup AI Nooks, który tworzy narzędzia do automatyzacji sprzedaży, otrzymał zobowiązanie w wysokości 500 mln dolarów od Customer Value Fund firmy inwestycyjnej General Catalyst. Kapitał ma pomóc w finansowaniu rozwoju sprzedaży i marketingu, informuje Channel NewsAsia.

Model finansowania

Dyrektor generalny Nooks Dan Lee wyjaśnił, że porozumienie nie przewiduje zakupu przez General Catalyst udziałów w spółce. Zamiast tego fundusz będzie otrzymywał część zwrotu, który pomoże wygenerować jego kapitał. Nie ujawnił warunków transakcji.

Według Lee firma liczy, że dzięki finansowaniu przyspieszy wzrost i wprowadzi na rynek nowe produkty. Nooks uważa, że sztuczna inteligencja może znacząco zmienić obszar sprzedaży — po programowaniu, pracy prawniczej i obsłudze klienta.

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Platforma sprzedażowa

Nooks oświadczył, że do końca roku planuje niemal potroić roczne powtarzalne przychody, jednak nie podał ich obecnej wysokości. Firma poinformowała o ponad 2 tys. klientów, wśród których są Cursor, Notion, Replit, Glean i HubSpot. Wskaźnik retencji przychodów netto wynosi 135%.

Startup oficjalnie uruchomił również platformę Revenue Agent Platform, która ma wykonywać zadania na wszystkich etapach pracy z klientem — od pierwszego kontaktu po odnowienie. Pranav Singhvi, partner i współkierujący Customer Value Fund w General Catalyst, powiedział, że przewidywalny model przychodów i silna ekonomika jednostkowa to wskaźniki, których fundusz szuka w spółkach dla Customer Value Fund.

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