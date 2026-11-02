В США компания Kimberly-Clark завершила приобретение Kenvue — производителя Tylenol и владельца брендов Band-Aid, Zyrtec, Neutrogena и Listerine. Стоимость сделки с учетом долга составляет почти $49 млрд. Об этом сообщает CNBC.

Финансовые цели сделки

Kimberly-Clark подтвердила финансовые цели после поглощения: за три года компания рассчитывает сократить расходы на $1,9 млрд. Она также ожидает $500 млн дополнительной прибыли благодаря росту выручки, частично компенсированного $300 млн реинвестиций.

Генеральный директор Kimberly-Clark Майкл Хсу заявил, что компания имеет более сильные возможности в работе с ритейлерами, цифровых продажах, рекламе и продуктовых инновациях. По его словам, объединение этих ресурсов должно ускорить рост Kenvue, которая ранее была подразделением Johnson & Johnson и стала самостоятельной компанией в мае 2023 года.

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Хсу также указал на возможности для расширения в существующих категориях Kenvue. Помимо Tylenol, портфель компании включает, в частности, бренды Band-Aid, Zyrtec, Neutrogena и Listerine.

Иски по Tylenol и долг

Вместе с Kenvue Kimberly-Clark получает юридические и репутационные риски, связанные с Tylenol. В июле федеральный апелляционный суд возобновил рассмотрение более 500 исков, в которых истцы утверждали, что прием препарата во время беременности мог способствовать развитию аутизма или СДВГ у детей. Kenvue обжаловала это решение, однако апелляционный суд США позднее отказался пересматривать его.

Хсу заявил, что при подготовке сделки Kimberly-Clark провела масштабное исследование и консультировалась с медицинскими и юридическими специалистами. По его словам, компания намерена сохранить выплату дивидендов, а со второго года после завершения сделки ожидает увеличения прибыли и снижения коэффициента долговой нагрузки примерно до 2,0.

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