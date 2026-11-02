W USA firma Kimberly-Clark sfinalizowała przejęcie Kenvue — producenta Tylenolu i właściciela marek Band-Aid, Zyrtec, Neutrogena oraz Listerine. Wartość transakcji, z uwzględnieniem długu, wynosi prawie 49 mld dolarów. Poinformował o tym CNBC.

Cele finansowe transakcji

Kimberly-Clark potwierdził cele finansowe po przejęciu: w ciągu trzech lat firma spodziewa się obniżyć koszty o 1,9 mld dolarów. Oczekuje również dodatkowego zysku w wysokości 500 mln dolarów dzięki wzrostowi przychodów, częściowo skompensowanego przez 300 mln dolarów reinwestycji.

Dyrektor generalny Kimberly-Clark Michael Hsu powiedział, że firma ma silniejsze możliwości we współpracy z detalistami, sprzedaży cyfrowej, reklamie i innowacjach produktowych. Według niego połączenie tych zasobów powinno przyspieszyć wzrost Kenvue, które wcześniej było działem Johnson & Johnson, a w maju 2023 roku stało się niezależną spółką.

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Hsu wskazał również na możliwości ekspansji w istniejących kategoriach Kenvue. Oprócz Tylenolu portfolio firmy obejmuje między innymi marki Band-Aid, Zyrtec, Neutrogena i Listerine.

Pozwy dotyczące Tylenolu i dług

Wraz z Kenvue Kimberly-Clark przejmuje ryzyka prawne i reputacyjne związane z Tylenolem. W lipcu federalny sąd apelacyjny przywrócił rozpatrywanie ponad 500 pozwów, w których powodowie twierdzili, że stosowanie leku podczas ciąży mogło przyczynić się do rozwoju autyzmu lub ADHD u dzieci. Kenvue zaskarżyło tę decyzję, jednak amerykański sąd apelacyjny później odmówił jej ponownego rozpatrzenia.

Hsu powiedział, że podczas przygotowywania transakcji Kimberly-Clark przeprowadził szeroko zakrojone badania i konsultował się ze specjalistami medycznymi oraz prawnymi. Według niego firma zamierza utrzymać wypłaty dywidend, a od drugiego roku po sfinalizowaniu transakcji oczekuje wzrostu zysku i obniżenia wskaźnika zadłużenia do około 2,0.

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