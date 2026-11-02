Kimberly-Clark完成近490亿美元收购Kenvue交易——CNBC

在美国，Kimberly-Clark已完成对Kenvue的收购。Kenvue是Tylenol的生产商，并拥有Band-Aid、Zyrtec、Neutrogena和Listerine等品牌。该交易连同债务在内的价值接近490亿美元。据CNBC报道。

交易的财务目标

Kimberly-Clark确认了收购后的财务目标：公司预计在三年内削减19亿美元成本。公司还预计通过营收增长获得5亿美元额外利润，其中部分将被3亿美元的再投资抵消。

Kimberly-Clark首席执行官迈克尔·许表示，公司在与零售商合作、数字销售、广告和产品创新方面拥有更强的能力。他称，整合这些资源应能加快Kenvue的增长。Kenvue此前是Johnson & Johnson的一个部门，并于2023年5月成为独立公司。

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许还指出，Kenvue现有品类存在扩张机会。除Tylenol外，该公司的产品组合还包括Band-Aid、Zyrtec、Neutrogena和Listerine等品牌。

Tylenol诉讼与债务

随着收购Kenvue，Kimberly-Clark也获得了与Tylenol相关的法律和声誉风险。今年7月，一家联邦上诉法院恢复审理了500多起诉讼，原告称，孕期服用该药物可能导致儿童患上自闭症或注意缺陷多动障碍（ADHD）。Kenvue对该裁决提出上诉，但美国上诉法院随后拒绝重新审理。

许表示，在筹备交易期间，Kimberly-Clark进行了广泛研究，并咨询了医学和法律专家。他称，公司打算维持股息支付，并预计从交易完成后的第二年起提高利润，并将债务杠杆率降至约2.0。

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