在美国旧金山，苹果公司表示，其第四财季营收达到1144.8亿美元，超过分析师预期的1133.9亿美元。该公司每股收益为2.10美元，高于预期的每股1.99美元，即使不计入每股5美分的关税退款也是如此。正如Channel NewsAsia报道，业绩受到iPhone 18 Pro机型早期需求以及部分设备涨价的支持。

财报发布后，苹果股价在盘后交易中波动并下跌约1%。该季度iPhone销售收入为575.8亿美元，而分析师预测为565.4亿美元。这一数字包括iPhone 18 Pro的销售，但不包括iPhone Duo。

价格与存储成本

该公司将iPhone 17机型的价格上调100美元，并提高了部分MacBook的价格。这旨在部分抵消存储芯片成本的上涨。苹果新任首席执行官约翰·特纳斯向路透社表示，与6月季度相比，存储成本有所上升，但组件库存以及某些非存储组件成本下降，部分缓解了这一影响。

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苹果的毛利率为47.9%，高于分析师预期的47.5%。特纳斯还表示，具备人工智能功能的新Siri每天处理25亿次请求。

Mac销售与iPhone Duo短缺

Mac电脑销售额达到107.9亿美元，超过96.1亿美元的预期。服务业务收入为315.7亿美元，几乎与315.8亿美元的预估一致。与此同时，iPad销售额为62.3亿美元，可穿戴设备销售额为83亿美元，低于分别为67亿美元和90.6亿美元的预期。

苹果还面临其首款折叠智能手机iPhone Duo供应有限的问题。特纳斯表示，公司正在为报告屏幕问题的一小部分买家更换设备，但目前仍无法预测需求和供应何时能够达到平衡。

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