W San Francisco w Stanach Zjednoczonych Apple poinformował, że jego przychody w czwartym kwartale fiskalnym osiągnęły 114,48 mld dolarów, przewyższając prognozę analityków na poziomie 113,39 mld dolarów. Zysk spółki wyniósł 2,10 dolara na akcję wobec oczekiwanych 1,99 dolara na akcję, nawet bez uwzględnienia 5 centów na akcję z tytułu zwrotu opłat celnych. Jak podaje Channel NewsAsia, wyniki wsparły wczesny popyt na modele iPhone 18 Pro oraz podwyżki cen części urządzeń.

Po publikacji wyników akcje Apple w handlu pozasesyjnym wahały się i spadły o około 1%. Przychody ze sprzedaży iPhone’ów w kwartale wyniosły 57,58 mld dolarów, podczas gdy analitycy prognozowali 56,54 mld dolarów. Kwota ta obejmowała sprzedaż iPhone’a 18 Pro, lecz nie iPhone’a Duo.

Ceny i koszty pamięci

Spółka podniosła o 100 dolarów ceny modeli iPhone 17, a także ceny niektórych MacBooków. Miało to częściowo zrekompensować rosnące koszty chipów pamięci. Nowy dyrektor generalny Apple, John Ternus, powiedział Reutersowi, że koszt pamięci wzrósł w porównaniu z kwartałem czerwcowym, jednak efekt został częściowo złagodzony przez zapasy komponentów i niższe koszty niektórych komponentów innych niż pamięci.

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Marża brutto Apple wyniosła 47,9%, powyżej oczekiwanych przez analityków 47,5%. Ternus poinformował również, że nowa Siri z funkcjami sztucznej inteligencji przetwarza codziennie 2,5 mld zapytań.

Sprzedaż Maców i niedobór iPhone’a Duo

Sprzedaż komputerów Mac osiągnęła 10,79 mld dolarów, przewyższając prognozę na poziomie 9,61 mld dolarów. Przychody z usług wyniosły 31,57 mld dolarów i niemal pokryły się z szacunkiem 31,58 mld dolarów. Jednocześnie sprzedaż iPadów wyniosła 6,23 mld dolarów, a urządzeń noszonych 8,30 mld dolarów, co było poniżej prognoz wynoszących odpowiednio 6,70 mld i 9,06 mld dolarów.

Apple zmaga się również z ograniczoną podażą iPhone’a Duo — swojego pierwszego składanego smartfona. Według Ternusa spółka wymienia urządzenia niewielkiej części klientów, którzy zgłosili problemy z wyświetlaczem, ale nadal nie może przewidzieć, kiedy popyt i podaż się zrównoważą.

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