В Сан-Франциско, США, Apple сообщила, что ее выручка в четвертом финансовом квартале достигла $114,48 млрд, превысив прогноз аналитиков на уровне $113,39 млрд. Прибыль компании составила $2,10 на акцию против ожидаемых $1,99 на акцию, даже без учета 5 центов на акцию от возмещения таможенных платежей. Как сообщает Channel NewsAsia, результаты поддержали ранний спрос на модели iPhone 18 Pro и повышение цен на часть устройств.

После публикации отчетности акции Apple колебались на внебиржевых торгах и снизились примерно на 1%. Выручка от продаж iPhone за квартал составила $57,58 млрд, тогда как аналитики прогнозировали $56,54 млрд. В этот показатель вошли продажи iPhone 18 Pro, но не iPhone Duo.

Цены и расходы на память

Компания повысила на $100 цены на модели iPhone 17, а также цены на некоторые MacBook. Это должно было частично компенсировать рост расходов на чипы памяти. Новый генеральный директор Apple Джон Тернус заявил Reuters, что стоимость памяти по сравнению с июньским кварталом выросла, однако эффект был частично смягчен запасами компонентов и более низкими расходами на отдельные компоненты, не относящиеся к памяти.

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Валовая маржа Apple составила 47,9%, что выше ожидаемых аналитиками 47,5%. Тернус также сообщил, что новая Siri с функциями искусственного интеллекта обрабатывает 2,5 млрд запросов ежедневно.

Продажи Mac и дефицит iPhone Duo

Продажи компьютеров Mac достигли $10,79 млрд, превысив прогноз в $9,61 млрд. Доходы от сервисов составили $31,57 млрд и почти совпали с оценкой в $31,58 млрд. В то же время продажи iPad составили $6,23 млрд, а носимых устройств — $8,30 млрд, что ниже прогнозов в $6,70 млрд и $9,06 млрд соответственно.

Apple также сталкивается с ограниченным предложением iPhone Duo — своего первого складного смартфона. По словам Тернуса, компания заменяет устройства небольшой части покупателей, сообщивших о проблемах с дисплеем, но пока не может предсказать, когда спрос и предложение сравняются.

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