Apple перевершила прогнози з виручкою $114,48 млрд — Channel NewsAsia

У Сан-Франциско, США, Apple повідомила, що її виручка у четвертому фінансовому кварталі сягнула $114,48 млрд, перевищивши прогноз аналітиків на рівні $113,39 млрд. Прибуток компанії становив $2,10 на акцію проти очікуваних $1,99 на акцію, навіть без урахування 5 центів на акцію від відшкодування митних платежів. Як повідомляє Channel NewsAsia, результати підтримали ранній попит на моделі iPhone 18 Pro та підвищення цін на частину пристроїв.

Після оприлюднення звітності акції Apple у позабіржових торгах коливалися та знизилися приблизно на 1%. Виручка від продажу iPhone за квартал склала $57,58 млрд, тоді як аналітики прогнозували $56,54 млрд. До цього показника увійшли продажі iPhone 18 Pro, але не iPhone Duo.

Ціни та витрати на пам'ять

Компанія підвищила на $100 ціни на моделі iPhone 17, а також ціни на деякі MacBook. Це мало частково компенсувати зростання витрат на чипи пам'яті. Новий генеральний директор Apple Джон Тернус заявив Reuters, що вартість пам'яті порівняно з червневим кварталом зросла, однак ефект частково пом'якшили запаси компонентів і нижчі витрати на окремі немеморійні компоненти.

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Валова маржа Apple становила 47,9%, що вище за очікувані аналітиками 47,5%. Тернус також повідомив, що нова Siri з функціями штучного інтелекту обробляє 2,5 млрд запитів щодня.

Продажі Mac і дефіцит iPhone Duo

Продажі комп'ютерів Mac досягли $10,79 млрд, перевищивши прогноз у $9,61 млрд. Доходи від сервісів склали $31,57 млрд і майже збіглися з оцінкою $31,58 млрд. Водночас продажі iPad становили $6,23 млрд, а носимих пристроїв — $8,30 млрд, що нижче за прогнози $6,70 млрд і $9,06 млрд відповідно.

Apple також стикається з обмеженою пропозицією iPhone Duo — свого першого складаного смартфона. За словами Тернуса, компанія замінює пристрої незначної частини покупців, які повідомили про проблеми з дисплеєм, але поки не може передбачити, коли попит і пропозиція зрівноважаться.

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