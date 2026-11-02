美国总统唐纳德·特朗普已通知国会，他计划从2027年1月1日起将南非和卢旺达排除在《非洲增长与机会法案》（Agoa）优惠贸易计划之外。该计划允许参与国向美国免关税出口数千种商品，BBC News报道。

美国作出该决定的原因

美国贸易代表贾米森·格里尔表示，年度审查发现两国的做法与该计划参与者的要求不相符。他说，特朗普政府也已将这一意图告知南非和卢旺达。

华盛顿援引了美国贸易和投资面临的壁垒，以及国家安全考量和美国在该地区的外交政策利益。对于卢旺达，美方还对人权、政治多元化、法治和劳动者权利表示担忧。对于南非，腐败被列为额外理由之一。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与卢旺达和南非的关系

这一宣布距离美国财政部因卢旺达国防部涉嫌在刚果民主共和国东部武装叛乱中发挥作用而对其实施制裁还不到一周。美国该部门表示，卢旺达国防部指挥数千名与M23叛军在刚果民主共和国东部并肩作战的军人，并向他们提供武器、装备、后勤和培训。

华盛顿与南非的关系也仍然紧张。去年，特朗普在白宫会见南非总统西里尔·拉马福萨时，指责南非存在白人种族灭绝，并在美国启动了面向阿非利卡人的难民接收计划。美国驻南非大使利奥·布伦特·博泽尔三世称，该国可能终止参与Agoa是可预见且本可避免的，并将此与南非政府拒绝回应美国提出的担忧联系起来。

关注我们在