Prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres o zamiarze wykluczenia Republiki Południowej Afryki i Rwandy z programu preferencji handlowych African Growth and Opportunity Act (Agoa) od 1 stycznia 2027 roku. Program pozwala państwom uczestniczącym eksportować do USA tysiące towarów bez płacenia ceł, informuje BBC News.

Przyczyny decyzji USA

Przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer oświadczył, że coroczny przegląd wykazał w działaniach obu państw praktyki niezgodne z wymogami dla uczestników programu. Jak powiedział, administracja Trumpa poinformowała również RPA i Rwandę o tym zamiarze.

Waszyngton powołał się na bariery dla amerykańskiego handlu i inwestycji, a także na względy bezpieczeństwa narodowego i interesy polityki zagranicznej USA w regionie. W odniesieniu do Rwandy strona amerykańska wyraziła także obawy dotyczące praw człowieka, pluralizmu politycznego, praworządności i praw pracowniczych. W przypadku RPA wśród dodatkowych powodów wskazano korupcję.

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Relacje z Rwandą i RPA

Ogłoszenie nastąpiło niespełna tydzień po tym, jak Departament Skarbu USA nałożył sankcje na ministerstwo obrony Rwandy z powodu jego domniemanej roli w zbrojnym powstaniu na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Amerykański resort oświadczył, że rwandyjskie ministerstwo obrony dowodziło tysiącami żołnierzy walczących wraz z rebeliantami M23 na wschodzie DR Konga oraz zapewniało im broń, sprzęt, logistykę i szkolenia.

Relacje Waszyngtonu z RPA również pozostają napięte. W ubiegłym roku podczas spotkania z prezydentem RPA Cyrilem Ramaphosą w Białym Domu Trump oskarżył RPA o ludobójstwo białych i uruchomił w USA program przyjmowania uchodźców dla Afrykanerów. Ambasador USA w RPA Leo Brent Bozell III nazwał możliwe zakończenie udziału kraju w Agoa przewidywalnym i możliwym do uniknięcia, wiążąc je z odmową rządu RPA uwzględnienia obaw wyrażonych przez USA.

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