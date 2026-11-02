Трамп планує виключити ПАР і Руанду з програми Agoa — BBC News

Президент США Дональд Трамп повідомив Конгрес про намір із 1 січня 2027 року виключити Південно-Африканську Республіку та Руанду з програми преференційної торгівлі African Growth and Opportunity Act (Agoa). Програма дозволяє країнам-учасницям експортувати до США тисячі товарів без сплати мит, повідомляє BBC News.

Причини рішення США

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що щорічний перегляд виявив у діях обох країн практики, несумісні з вимогами до учасників програми. За його словами, адміністрація Трампа також поінформувала ПАР і Руанду про цей намір.

Вашингтон послався на бар’єри для американської торгівлі та інвестицій, а також на міркування національної безпеки й зовнішньополітичні інтереси США в регіоні. Щодо Руанди американська сторона також висловила занепокоєння правами людини, політичним плюралізмом, верховенством права та правами працівників. Стосовно ПАР серед додаткових підстав назвали корупцію.

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Відносини з Руандою та ПАР

Оголошення пролунало менш ніж через тиждень після того, як Міністерство фінансів США запровадило санкції проти міністерства оборони Руанди через його ймовірну роль у збройному повстанні на сході Демократичної Республіки Конго. Американське відомство заявило, що руандійське оборонне міністерство керувало тисячами військових, які воювали разом із повстанцями M23 на сході ДР Конго, та забезпечувало їх озброєнням, обладнанням, логістикою і навчанням.

Відносини Вашингтона з ПАР також залишаються напруженими. Торік Трамп під час зустрічі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою в Білому домі звинуватив ПАР у білому геноциді та започаткував у США програму прийому біженців для африканерів. Посол США в ПАР Лео Брент Бозелл III назвав можливе припинення участі країни в Agoa передбачуваним і таким, якому можна було запобігти, пов’язавши це з відмовою уряду ПАР врахувати висловлені США занепокоєння.

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