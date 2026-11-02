Виробничий PMI США зріс у жовтні до 55,5% — The Hill

У США ділова активність у виробничому секторі в жовтні зростала десятий місяць поспіль. Індекс менеджерів із закупівель у виробництві (PMI) підвищився до 55,5% проти 54,5% у вересні, повідомляє The Hill з посиланням на Інститут управління постачанням (ISM).

Нові замовлення та виробництво зросли

Чотири з п’яти складових індексу PMI в жовтні поліпшилися порівняно з вереснем. Зросли показники нових замовлень, обсягів виробництва, постачання від постачальників і запасів. Водночас темпи зростання зайнятості у секторі сповільнилися на 0,3 відсоткового пункту.

Загальні настрої виробників погіршилися третій місяць поспіль: негативними були 66% коментарів, отриманих ISM. The Hill зазначає, що на галузь тисне стійка інфляція, пов’язана з війною в Ірані та митами президента Дональда Трампа. За даними індексу споживчих цін, ціни на енергію зросли на 5,2% із серпня до вересня та на 20,4% у річному вимірі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зайнятість у галузі дещо скоротилася

Попри зростання PMI, кількість працівників у виробничому секторі США, за даними Бюро статистики праці та Федерального резервного банку Сент-Луїса, зменшилася приблизно з 12,67 млн на початку другого президентського терміну Трампа до близько 12,65 млн у вересні.

Трамп раніше обіцяв відродити американське виробництво, заявляючи, що його мита заохочуватимуть компанії повертати робочі місця до США. Зокрема, Audi 25 жовтня повідомила про намір інвестувати 4 млрд доларів у перший виробничий завод компанії у США, який планують збудувати в Джорджії. Компанія очікує створити 4 500 робочих місць.

Читай нас у